Глава Международной федерации фехтования дал бы «Оскара» венгру Силадьи

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов считает, что лучшим на летних Олимпийских играх в Токио был венгерский саблист Арон Силадьи.

«На этих Играх было много ярких, великолепных моментов. На мой взгляд, если иметь в виду результат, то лучшим был венгерский саблист Арон Силадьи. Это первый саблист, который стал трёхкратным олимпийским чемпионом в оной дисциплине в личных соревнованиях — такого не было никогда», — цитирует Усманова ТАСС.

Силадьи на Играх в Токио завоевал золотую и бронзовую медали. 31-летний спортсмен выигрывал олимпийский турнир по фехтованию на саблях в 2012 и 2016 годах.

Ранее двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио, рапиристка София Позднякова призналась, что её отец, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, часто отсутствовал дома, поэтому её воспитывала мама.