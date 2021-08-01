Позднякова: всю воспитательную работу надо мной проводила мама

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио, рапиристка София Позднякова призналась, что её отец, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, часто отсутствовал дома, потому её воспитывала мама.

«Папы очень часто не было дома. Полноценно жить семьёй из четырёх человек мы стали лишь шесть лет назад, когда переехали в Москву. До этого момента отец часто уезжал по работе в столицу, ещё раньше — фехтовал. Поэтому воспитательную работу проводила мама», — сказала Позднякова в интервью RT.

В настоящее время Станислав Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Ранее Позднякова призналась, что молодой человек называет её наивной.