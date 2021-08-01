Позднякова: всю воспитательную работу надо мной проводила мама

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Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио, рапиристка София Позднякова призналась, что её отец, четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков, часто отсутствовал дома, потому её воспитывала мама.
Позднякова: всю воспитательную работу надо мной проводила мама
  • Reuters

«Папы очень часто не было дома. Полноценно жить семьёй из четырёх человек мы стали лишь шесть лет назад, когда переехали в Москву. До этого момента отец часто уезжал по работе в столицу, ещё раньше — фехтовал. Поэтому воспитательную работу проводила мама», — сказала Позднякова в интервью RT.

В настоящее время Станислав Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.

Ранее Позднякова призналась, что молодой человек называет её наивной.

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