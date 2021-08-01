Позднякова: всю воспитательную работу надо мной проводила мама
- Reuters
«Папы очень часто не было дома. Полноценно жить семьёй из четырёх человек мы стали лишь шесть лет назад, когда переехали в Москву. До этого момента отец часто уезжал по работе в столицу, ещё раньше — фехтовал. Поэтому воспитательную работу проводила мама», — сказала Позднякова в интервью RT.
В настоящее время Станислав Поздняков является президентом Олимпийского комитета России.
Ранее Позднякова призналась, что молодой человек называет её наивной.