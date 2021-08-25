Тихонов считает, что Губерниев потерял рамки приличия

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева за эфир церемонии открытия Паралимпийских игр.
Тихонов считает, что Губерниев потерял рамки приличия
  • РИА Новости

«Губерниев перегибает! Его давно надо было выгнать! Болван! Человек, который потерял рамки приличия. Он всё трясёт головой в эфирах. У него, наверное, Паркинсон, как у Али. Его нужно было давно выгнать! Там ещё Канделаки… Когда его выгонят, то он себе не найдёт место работы», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Губерниев во время прямого эфира церемонии открытия Паралимпийских игр сообщил, что украинцам запретили стоять рядом с российскими спортсменами.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет России опроверг заявление Губерниева.

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