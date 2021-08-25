Тихонов считает, что Губерниев потерял рамки приличия
- РИА Новости
«Губерниев перегибает! Его давно надо было выгнать! Болван! Человек, который потерял рамки приличия. Он всё трясёт головой в эфирах. У него, наверное, Паркинсон, как у Али. Его нужно было давно выгнать! Там ещё Канделаки… Когда его выгонят, то он себе не найдёт место работы», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
Дмитрий Губерниев во время прямого эфира церемонии открытия Паралимпийских игр сообщил, что украинцам запретили стоять рядом с российскими спортсменами.
Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет России опроверг заявление Губерниева.