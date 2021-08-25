Тихонов считает, что Губерниев потерял рамки приличия

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева за эфир церемонии открытия Паралимпийских игр.

«Губерниев перегибает! Его давно надо было выгнать! Болван! Человек, который потерял рамки приличия. Он всё трясёт головой в эфирах. У него, наверное, Паркинсон, как у Али. Его нужно было давно выгнать! Там ещё Канделаки… Когда его выгонят, то он себе не найдёт место работы», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Губерниев во время прямого эфира церемонии открытия Паралимпийских игр сообщил, что украинцам запретили стоять рядом с российскими спортсменами.

Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет России опроверг заявление Губерниева.