В ПКР опровергли заявление Губерниева по украинским спортсменам на церемонии открытия Паралимпиады

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что делегации России и Украины на церемонии открытия Паралимпийских Игр в Токио находятся рядом и между ними нет разногласий.

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. На параде открытия мы шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сейчас сидит с нами. Сказочники какие-то, на ровном месте придумывают», — цитирует слова Рожкова РИА Новости.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что руководитель Паралимпийского комитета Украины сказал спортсменам своей страны покинуть церемонию открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами.

Ранее сообщалось, что украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия.