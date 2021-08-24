В ПКР опровергли заявление Губерниева по украинским спортсменам на церемонии открытия Паралимпиады

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что делегации России и Украины на церемонии открытия Паралимпийских Игр в Токио находятся рядом и между ними нет разногласий.
В ПКР опровергли заявление Губерниева по украинским спортсменам на церемонии открытия Паралимпиады
  • Reuters

«Украинская делегация сидит рядом с нами. Мы с президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем по-доброму поздоровались. На параде открытия мы шли по параллельным дорожкам. Практически вся делегация Украины сейчас сидит с нами. Сказочники какие-то, на ровном месте придумывают», — цитирует слова Рожкова РИА Новости.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что руководитель Паралимпийского комитета Украины сказал спортсменам своей страны покинуть церемонию открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не находиться рядом с российскими паралимпийцами.

Ранее сообщалось, что украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить