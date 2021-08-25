ЧЕ по смешанным единоборствам в Казани посмотрели более 3 млн человек

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Российская мультимедийная платформа Союза ММА России собрала более 3 млн зрителей, которые смотрели онлайн-трансляции боёв чемпионата Европы по смешанным единоборствам в Казани.
ЧЕ по смешанным единоборствам в Казани посмотрели более 3 млн человек
  • © mmaunion.ru

«Мы были впечатлены уровнем боёв, хорошей организацией и характером бойцов, которые показали яркие поединки. Благодаря Радмиру Габдуллину Союз ММА России вышел на новый уровень», — приводит слова президента корпорации «Синергия» Вадима Лобова пресс-служба Союза ММА России.

Лобов подчеркнул, что очень важно, что удалось провести крупное соревнование в постпандемийный период.

«Приятно, что многие фанаты единоборств смотрели чемпионат на нашей мультимедийной платформе ММА.РФ», — добавил он.

Турнир объединённой Международной федерации смешанных единоборств (IMMAF) прошёл без зрителей 16—20 августа в БСС «Баскет Холл» в Казани.

Российские спортсмены выиграли 12 золотых наград, оформив первое общекомандное место. По итогам IMMAF признала чемпионат Европы в Казани лучшим за всю историю любительского ММА.

Мультимедийная платформа была создана совместно с университетом «Синергия».

Ранее известный комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата Джо Роган рассказал, почему бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.

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