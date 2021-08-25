Комментатор UFC Роган — о Нурмагомедове: он величайший боец всех времён

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Известный комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата Джо Роган рассказал, почему бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов является величайшим бойцом в истории смешанных единоборств.
Комментатор UFC Роган — о Нурмагомедове: он величайший боец всех времён
  • Reuters

«Хабиб — лучший кандидат по той простой причине, что у него нет поражений. Можно утверждать, что Хабиб — величайший боец всех времён», — приводит слова Рогана MMA Mania.

Роган напомнил, что Нурмагомедов проиграл всего один раунд за всю свою карьеру.

«Возможно, он проиграл один раунд Конору Макгрегору специально, чтобы сохранить силы и прикончить его потом», — добавил комментатор.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова по поводу присутствия ринг-гёрлз в октагоне.

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