Комментатор UFC Роган — о Нурмагомедове: он величайший боец всех времён
- Reuters
«Хабиб — лучший кандидат по той простой причине, что у него нет поражений. Можно утверждать, что Хабиб — величайший боец всех времён», — приводит слова Рогана MMA Mania.
Роган напомнил, что Нурмагомедов проиграл всего один раунд за всю свою карьеру.
«Возможно, он проиграл один раунд Конору Макгрегору специально, чтобы сохранить силы и прикончить его потом», — добавил комментатор.
На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.
Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Нурмагомедова по поводу присутствия ринг-гёрлз в октагоне.