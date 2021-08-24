Габдуллин заявил, что ЧЕ в Казани признан лучшим в истории любительского ММА
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«Чемпионат Европы в Казани признан лучшим за всю историю любительского ММА. Мы сделали это. Мы совершили прорыв», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.
Он также поздравил национальную сборную с успешным выступлением на соревнованиях.
«Сборная в очередной раз подтвердила своё мировое лидерство. Искренне поздравляю всех!» — добавил Габдуллин.
Ранее сообщалось, что россияне завоевали 12 золотых медалей на чемпионате Европы по MMA.