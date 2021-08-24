Габдуллин заявил, что ЧЕ в Казани признан лучшим в истории любительского ММА

Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин поделился мнением о прошедшем чемпионате Европы по смешанным единоборствам в Казани.

«Чемпионат Европы в Казани признан лучшим за всю историю любительского ММА. Мы сделали это. Мы совершили прорыв», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Он также поздравил национальную сборную с успешным выступлением на соревнованиях.

«Сборная в очередной раз подтвердила своё мировое лидерство. Искренне поздравляю всех!» — добавил Габдуллин.

Ранее сообщалось, что россияне завоевали 12 золотых медалей на чемпионате Европы по MMA.