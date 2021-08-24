Россияне завоевали 12 золотых медалей на чемпионате Европы по MMA

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Российские спортсмены выиграли 12 золотых наград на чемпионате Европы по MMA в Казани.
Россияне завоевали 12 золотых медалей на чемпионате Европы по MMA
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Союза MMA России, восемь золотых медалей — на счету мужчин: Шамиля Магомедгаджиева (52,2 кг), Сулеймана Бершигадова (56,7 кг), Гаджимурада Заваева (65,8 кг), Омарасхаба Юнусова (70,3 кг), Дениса Зейнединова (83,9 кг), Гаджимурада Багаудинова (93 кг) и Заурбека Магомедова (свыше 120,2 кг).

Также победу среди женщин одержала россиянка Мария Ширканова (до 70,3 кг).

Четыре золотые награды принесли в российскую копилку юниоры в возрасте от 18 до 20 лет: Зафар Шомирсаидов (56,7 кг), Абайоми Топе Давид Самуэль (83,9 кг), Гамзат Сиражудинов (120,2 кг) и Дмитрий Бабаев (свыше 120,2 кг).

Ранее глава Союза MMA России Радмир Габдуллин объяснил, почему в МОК не хотят включить смешанные единоборства в программу Игр.

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