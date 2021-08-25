Этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске отменён из-за коронавируса

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняли совместное решение отменить этап Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске из-за плохой эпидемиологической ситуации в регионе.

«Уверяю, что решение никоим образом не скажется на будущих мероприятиях в Ханты-Мансийске, и надеюсь на возвращение Кубка мира, как только глобальная обстановка с пандемией это позволит», — приводит слова президента ФЛГР Елены Вяльбе ТАСС.

Этап в Ханты-Мансийске — последний в сезоне — должен был пройти 2—5 сентября. В программу соревнований входили индивидуальная гонка, масс-старт и спринт.

Ранее сообщалось, что российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов завоевали золотые медали в гонках с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепе.