Непряева и Большунов завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по лыжероллерам

Короткая ссылка
Российские лыжники Наталья Непряева и Александр Большунов завоевали золотые медали в гонках с раздельным стартом на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.
Непряева и Большунов завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по лыжероллерам
  • © Johanna Lundberg/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

В женских соревнованиях второй финишировала ещё одна россиянка — Мария Истомина. Третье место заняла чешка Сандра Шуэцова.

В мужской гонке весь пьедестал заняли российские лыжники. К Большунову присоединились занявший второе место Алексей Червоткин и показавший третий результат Александр Терентьев.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о вакцинации спортсменов от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить