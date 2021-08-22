Непряева и Большунов завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по лыжероллерам
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В женских соревнованиях второй финишировала ещё одна россиянка — Мария Истомина. Третье место заняла чешка Сандра Шуэцова.
В мужской гонке весь пьедестал заняли российские лыжники. К Большунову присоединились занявший второе место Алексей Червоткин и показавший третий результат Александр Терентьев.
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о вакцинации спортсменов от коронавируса.