Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о вакцинации спортсменов от коронавируса

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился информацией о процессе вакцинации членов команды от COVID-19.
Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о вакцинации спортсменов от коронавируса
  • Reuters

«В сборной России большинство спортсменов уже вакцинировалось, некоторые даже получили вторую дозу. Думаю, перед сезоном вакцинацию пройдут все», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

При этом тренер не стал называть фамилии спортсменов, которые уже сделали прививку или только готовятся к этому.

Новый сезон Кубка мира по лыжным гонкам стартует 27 ноября в финской Руке. Финал Кубка планеты пройдёт в Тюмени 18—20 марта 2022 года.

Ранее в Федерации хоккея Москвы заверили, что зрители смогут попасть на матчи Кубка мэра без предоставления результатов ПЦР-тестов и QR-кодов.

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