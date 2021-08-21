Фанаты смогут попасть на матчи Кубка мэра Москвы по хоккею без ПЦР-тестов

В Федерации хоккея Москвы (ФХМ) заверили, что зрители смогут попасть на матчи Кубка мэра без предоставления результатов ПЦР-тестов и QR-кодов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФХМ, Департамент спорта Москвы договорился с Роспотребнадзором, что на спортивные мероприятия будет допущено до 3 тыс. зрителей. При этом не нужны ни ПЦР-тесты, ни QR-коды.

«Единственное, мы просим зрителей, чтобы они использовали маски, и рассадка на трибунах будет через одного», — говорится в заявлении пресс-службы ФХМ.

Кубок мэра Москвы пройдёт 25—28 августа. Впервые в турнире примут участие шесть команд: ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Витязь», «Куньлунь» и «Амур».

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея на льду согласилась оплатить страховку игрокам Национальной хоккейной лиги для участия в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.