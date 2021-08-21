«Чемпионат»: IIHF оплатит страховку игрокам НХЛ для участия в Олимпиаде в Пекине

Короткая ссылка
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) согласилась оплатить страховку игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Чемпионат»: IIHF оплатит страховку игрокам НХЛ для участия в Олимпиаде в Пекине
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник. Отмечается, что страховка распространяется на всех игроков, с которыми заключены контракты в НХЛ. Это касается и возможного заболевания спортсменов коронавирусом.

Кроме того, IIHF оплатит страховки хоккеистам, которым осталось менее двух лет по контракту НХЛ.

«Детали страховки, касающиеся таких дополнительных случаев, будут высланы каждому игроку по электронной почте к концу недели», — говорится в сообщении.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее комик Руслан Белый высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить