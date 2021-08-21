«Чемпионат»: IIHF оплатит страховку игрокам НХЛ для участия в Олимпиаде в Пекине

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) согласилась оплатить страховку игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для участия в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник. Отмечается, что страховка распространяется на всех игроков, с которыми заключены контракты в НХЛ. Это касается и возможного заболевания спортсменов коронавирусом.

Кроме того, IIHF оплатит страховки хоккеистам, которым осталось менее двух лет по контракту НХЛ.

«Детали страховки, касающиеся таких дополнительных случаев, будут высланы каждому игроку по электронной почте к концу недели», — говорится в сообщении.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с Международным олимпийским комитетом и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее комик Руслан Белый высказался по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине.