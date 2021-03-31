Непряева рассказала о соперничестве на лыжне с другими представительницами сборной России

Серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам 2021 года россиянка Наталья Непряева рассказала о соперничестве со своими соотечественницами.

«У нас индивидуальный вид спорта. На лыжне для меня и Таня Сорина, и Юля Ступак абсолютно такие же соперницы, как норвежки, шведки или финки. Думаю, у всех так, мы бежим за своим личным результатом. Никто не будет уступать лыжню, потому что «ах, это же наша, проезжайте», — приводит слова Непряевой «Чемпионат».

Она отметила, что всё, что происходит на трассе, там и остаётся, и в быту у них отличные отношения.

«В этом плане я точно мудрее не стала и в такие моменты тяжело себя контролирую. Когда эмоции переполняют, когда я понимаю, что не показала результата из-за того, что какая-то стерва прыгнула мне на лыжи или сломала палку, то готова просто разорвать кого угодно», — добавила 26-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России высказался о потасовке лыжников на ЧР в Тюмени.