Непряева рассказала о соперничестве на лыжне с другими представительницами сборной России

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата мира по лыжным гонкам 2021 года россиянка Наталья Непряева рассказала о соперничестве со своими соотечественницами.
Непряева рассказала о соперничестве на лыжне с другими представительницами сборной России
  • РИА Новости

«У нас индивидуальный вид спорта. На лыжне для меня и Таня Сорина, и Юля Ступак абсолютно такие же соперницы, как норвежки, шведки или финки. Думаю, у всех так, мы бежим за своим личным результатом. Никто не будет уступать лыжню, потому что «ах, это же наша, проезжайте», — приводит слова Непряевой «Чемпионат».

Она отметила, что всё, что происходит на трассе, там и остаётся, и в быту у них отличные отношения.

«В этом плане я точно мудрее не стала и в такие моменты тяжело себя контролирую. Когда эмоции переполняют, когда я понимаю, что не показала результата из-за того, что какая-то стерва прыгнула мне на лыжи или сломала палку, то готова просто разорвать кого угодно», — добавила 26-летняя спортсменка.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России высказался о потасовке лыжников на ЧР в Тюмени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить