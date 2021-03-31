Тренер сборной России высказался о потасовке лыжников на ЧР в Тюмени

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал конфликт между Владиславом Афанасьевым и Антоном Быковым, произошедший после полуфинала командного спринта на чемпионате России в Тюмени.
Тренер сборной России высказался о потасовке лыжников на ЧР в Тюмени
  • РИА Новости

«Я слышал про этот инцидент, один придавил, второй некорректно себя повёл… Это нормально. Спортсмены всегда реагируют бурно. Другое дело, важно, чтобы не доходило до рукоприкладства. Такое поведение недопустимо, мы с этим боремся в сборной», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Он отметил, что является противником подобного поведения.

«Но эмоции никуда не деть. Повторюсь, главное — не применять руки. Я вообще не помню, чтобы в команде были драки. Ссоры и разговоры на повышенных тонах — да. Но до рукоприкладства дело никогда не доходило», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что лыжники устроили потасовку на чемпионате России в Тюмени.

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