Тренер сборной России высказался о потасовке лыжников на ЧР в Тюмени

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал конфликт между Владиславом Афанасьевым и Антоном Быковым, произошедший после полуфинала командного спринта на чемпионате России в Тюмени.

«Я слышал про этот инцидент, один придавил, второй некорректно себя повёл… Это нормально. Спортсмены всегда реагируют бурно. Другое дело, важно, чтобы не доходило до рукоприкладства. Такое поведение недопустимо, мы с этим боремся в сборной», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Он отметил, что является противником подобного поведения.

«Но эмоции никуда не деть. Повторюсь, главное — не применять руки. Я вообще не помню, чтобы в команде были драки. Ссоры и разговоры на повышенных тонах — да. Но до рукоприкладства дело никогда не доходило», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что лыжники устроили потасовку на чемпионате России в Тюмени.