«Бавария» обсуждает трансфер Забитцера с агентом футболиста

«Бавария» проводит переговоры относительно трансфера полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера с агентом футболиста.

Как сообщает Goal, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провёл переговоры с агентом футболиста. Сторонам пока не удалось уладить все формальности. Однако, отмечается, что переговоры достигли финальной стадии.

При этом «Лейпциг» пока не получал официальных предложений по игроку.

Контракт футболиста с «Лейпцигом» истекает летом 2022 года. Трансфер 27-летнего австрийца может обойтись гранду в €15 млн.

Ранее футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы Эрлинга Холанда, заявил, что форвард дортмундской «Боруссии» должен будет получать в новом клубе не менее €50 млн в год.