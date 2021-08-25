«Бавария» обсуждает трансфер Забитцера с агентом футболиста

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«Бавария» проводит переговоры относительно трансфера полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера с агентом футболиста.
«Бавария» обсуждает трансфер Забитцера с агентом футболиста
  • Reuters

Как сообщает Goal, спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич провёл переговоры с агентом футболиста. Сторонам пока не удалось уладить все формальности. Однако, отмечается, что переговоры достигли финальной стадии.

При этом «Лейпциг» пока не получал официальных предложений по игроку.

Контракт футболиста с «Лейпцигом» истекает летом 2022 года. Трансфер 27-летнего австрийца может обойтись гранду в €15 млн.

Ранее футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы Эрлинга Холанда, заявил, что форвард дортмундской «Боруссии» должен будет получать в новом клубе не менее €50 млн в год.

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