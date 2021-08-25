Источник: агент Холанда озвучил желаемую зарплату норвежца
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Как сообщает Spox, более того, Райола хочет получить за трансфер нападающего €40 млн комиссионных.
СМИ ранее сообщили, что опция выкупа 21-летнего норвежца составляет €75 млн. Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.
Холанд в текущем сезоне сыграл четыре матча во всех турнирах. Нападающий забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» одержать крупную победу над «Айнтрахтом».