Источник: агент Холанда озвучил желаемую зарплату норвежца

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Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы Эрлинга Холанда, заявил, что форвард дортмундской «Боруссии» должен будет получать в новом клубе не менее €50 млн.
Источник: агент Холанда озвучил желаемую зарплату норвежца
  • © Reuters

Как сообщает Spox, более того, Райола хочет получить за трансфер нападающего €40 млн комиссионных.

СМИ ранее сообщили, что опция выкупа 21-летнего норвежца составляет €75 млн. Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

Холанд в текущем сезоне сыграл четыре матча во всех турнирах. Нападающий забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог «Боруссии» одержать крупную победу над «Айнтрахтом».

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