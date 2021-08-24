В РФС объявили об изменениях в тренерско-административном штабе сборной России

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Штаб сборной России по футболу пополнили новые члены — тренерский, медицинский и административный персонал.
В РФС объявили об изменениях в тренерско-административном штабе сборной России
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Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в штаб национальной команды вошли специалист по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, администратор Эдуард Шубин, аналитик Сергей Емин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды был назначен Сергей Куличенко.

В начале августа новым главным тренером сборной России был назначен Валерий Карпин. Свой первый матч под руководством нового наставника национальная команда страны проведёт 1 сентября. Соперником станет сборная Хорватии.

Ранее Семак высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу.

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