Семак высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу
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«Нет, никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича», — цитирует Семака РБК.
Он также пожелал Карпину удачи и отметил, что они постоянно на связи. По его мнению, Карпин сделает всё возможное для успешного выступления сборной, он может рассчитывать на любую помощь.
Карпин возглавил национальную команду 23 июля.
1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.
Ранее экс-футболист Дмитрий Сычёв признался, что ему импонирует идеология футбола Карпина.