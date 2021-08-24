Семак высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России по футболу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост наставника сборной России по футболу.

«Нет, никто из РФС по поводу сборной не обращался. Никаких разговоров не было. Что касается смены тренера — есть руководство РФС, которое принимает решение. Карпин — прекрасная кандидатура. Мне лично всегда приятно болеть за тех людей, которых я знаю. Будем переживать за Валерия Георгиевича», — цитирует Семака РБК.

Он также пожелал Карпину удачи и отметил, что они постоянно на связи. По его мнению, Карпин сделает всё возможное для успешного выступления сборной, он может рассчитывать на любую помощь.

Карпин возглавил национальную команду 23 июля.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее экс-футболист Дмитрий Сычёв признался, что ему импонирует идеология футбола Карпина.