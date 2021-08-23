Сычёв признался, что ему импонирует идеология футбола Карпина

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о новом главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

По его мнению, если руководство РФС сделало выбор в пользу Карпина, то значит, этот выбор является правильным.

«А дальше будем болеть за нашу сборную, переживать. Будем надеяться, что она выйдет на чемпионат мира 2022 года. Если говорить о личных симпатиях, конечно, мне симпатична идеология Валерия Карпина, то, что он будет пропагандировать в сборной, сама идея его футбола, подход к выбору футболистов. Поэтому я с удовольствием буду болеть и переживать за команду», — цитирует Сычёва РИА Новости.

Карпин возглавил национальную команду 23 июля.

1 сентября сборная России в рамках отбора на ЧМ-2022 на своём поле сыграет с Хорватией, 4 сентября на выезде встретится с Кипром, а 7 сентября дома проведёт матч с Мальтой.

Ранее народный артист России Лев Лещенко отреагировал на невызов полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в сборную России по футболу.