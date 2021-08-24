Арбитр Кукуян рассказал о сложностях судейской работы

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Российский футбольный арбитр Павел Кукуян рассказал о трудностях судейской работы.
Арбитр Кукуян рассказал о сложностях судейской работы
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Знаете, вчера я был первым, а завтра можно оказаться 16-м. И пик это или не пик… В нашей профессии, как у сапёров: ты идёшь, всё замечательно, но одна ошибка — ты взорвался, и тебя нет. И то, что было там, за тобой, неважно», — приводит слова Кукуяна пресс-служба Российского футбольного союза.

Он отметил, что никто не вспомнит, как удачно ты судил ранее, если потом сильно провалишься. Поэтому ему кажется, что лучше всегда находиться в «золотой середине», чем быть в числе лучших.

Кукуян был дисквалифицирован на два матча РПЛ после ошибки в игре третьего тура между «Рубином» и «Ахматом» (2:1).

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников рассудит «Динамо» и «Локомотив» в шестом туре РПЛ.

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