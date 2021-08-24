Левников рассудит «Динамо» и «Локомотив» в шестом туре РПЛ

Арбитр Кирилл Левников обслужит матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Локомотивом».

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, его помощниками на боковых линиях станут Константин Шаламберизде и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.

За работу VAR будет отвечать Сергей Карасёв, а ассистировать ему — Илья Елеференко.

Встреча состоится 27 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА.