Левников рассудит «Динамо» и «Локомотив» в шестом туре РПЛ
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- РИА Новости
Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, его помощниками на боковых линиях станут Константин Шаламберизде и Денис Березнов. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов.
За работу VAR будет отвечать Сергей Карасёв, а ассистировать ему — Илья Елеференко.
Встреча состоится 27 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Сергей Иванов назначен главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА.