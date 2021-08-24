Семак объяснил завышенные зарплаты футболистов в России

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу высоких зарплат российских футболистов.
Семак объяснил завышенные зарплаты футболистов в России
  • Reuters

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определённые ограничения», — цитирует Семака РБК.

Он отметил, что такая же ситуация была в Китае, где местным игрокам тоже платили большие деньги. По его мнению, российские футболисты зачастую получают гораздо больше из-за наличия паспорта.

«Я против потолка. Его сложно контролировать, и всегда найдётся вариант, как в той или иной степени его обойти», — добавил Семак.

Ранее Семак высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.

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