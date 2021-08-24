Семак объяснил завышенные зарплаты футболистов в России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу высоких зарплат российских футболистов.

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определённые ограничения», — цитирует Семака РБК.

Он отметил, что такая же ситуация была в Китае, где местным игрокам тоже платили большие деньги. По его мнению, российские футболисты зачастую получают гораздо больше из-за наличия паспорта.

«Я против потолка. Его сложно контролировать, и всегда найдётся вариант, как в той или иной степени его обойти», — добавил Семак.

Ранее Семак высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.