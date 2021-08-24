Семак объяснил завышенные зарплаты футболистов в России
- Reuters
«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определённые ограничения», — цитирует Семака РБК.
Он отметил, что такая же ситуация была в Китае, где местным игрокам тоже платили большие деньги. По его мнению, российские футболисты зачастую получают гораздо больше из-за наличия паспорта.
«Я против потолка. Его сложно контролировать, и всегда найдётся вариант, как в той или иной степени его обойти», — добавил Семак.
Ранее Семак высказался о назначении Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу.