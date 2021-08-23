Рублёв заявил, что проиграл Звереву не физически, а ментально

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в финале турнира «Мастерс» в Цинциннати от немца Александра Зверева.

«Мы с ним играем на тренировках, и это всегда упорные сеты. Мы играем на одном уровне. А потом, когда ты выходишь на матч и проигрываешь, как сегодня, становится понятно, что это психология», — приводит слова Рублёва пресс-служба АТР.

По словам Рублёва, он был прекрасно готов к поединку физически и был способен показать свой лучший теннис.

«Дело не в игре. Всё дело в ментальной стороне, которая позволяет найти ключ к тому, как вести себя на таких матчах. Потому что игра у меня есть, так что дело не в ней», — добавил он.

В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андрей Рублёв уступил немцу Александру Звереву в двух сетах менее чем за час со счётом 2:6, 3:6.

Зверев выиграл 17-й титул АТР в одиночном разряде.

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге ATP.