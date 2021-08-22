Украинцы осудили Баюл за отказ от гражданства

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Жители Украины высказали негативное отношение к отказу от украинского гражданства Оксаны Баюл, которая является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию.
Украинцы осудили Баюл за отказ от гражданства
  • © oksanabaiul
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Своё мнение подписчики высказали в Instagram бывшей спортсменки.

«Кому это вообще интересно? Большинство даже не знает вас», — написал один из подписчиков.

«Язык бы выучила хотя бы. Пусть уходит, никому не жалко», — оставил комментарий ещё один подписчик.

«Медальку верни, истеричка», — написал другой украинец.

«Позорище, сиди у себя в Штатах», — оставил комментарий ещё один неравнодушный человек.

Баюл является первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Она завоевала золото Игр-1994 в норвежском Лиллехаммере.

По сообщениям СМИ, Баюл в последнее время проживает в США.

Ранее Баюл сравнила золото Линой Ашрам с победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой.

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