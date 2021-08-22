Украинцы осудили Баюл за отказ от гражданства
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Своё мнение подписчики высказали в Instagram бывшей спортсменки.
«Кому это вообще интересно? Большинство даже не знает вас», — написал один из подписчиков.
«Язык бы выучила хотя бы. Пусть уходит, никому не жалко», — оставил комментарий ещё один подписчик.
«Медальку верни, истеричка», — написал другой украинец.
«Позорище, сиди у себя в Штатах», — оставил комментарий ещё один неравнодушный человек.
Баюл является первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Она завоевала золото Игр-1994 в норвежском Лиллехаммере.
По сообщениям СМИ, Баюл в последнее время проживает в США.
Ранее Баюл сравнила золото Линой Ашрам с победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой.