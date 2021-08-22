Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Баюл отказалась от украинского гражданства

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл приняла решение отказаться от гражданства Украины.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Баюл отказалась от украинского гражданства
  • © ОКСАНА БАЮЛ
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«Конституция Украины гласит, что на Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признаётся гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала Баюл в Instagram.

Баюл является первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Она завоевала золото Игр-1994 в норвежском Лиллехаммере.

По сообщениям СМИ, Баюл в последнее время проживает в США.

Ранее Баюл сравнила золото Линой Ашрам с победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой.

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