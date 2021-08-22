Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Баюл отказалась от украинского гражданства

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл приняла решение отказаться от гражданства Украины.

«Конституция Украины гласит, что на Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признаётся гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала Баюл в Instagram.

Баюл является первой олимпийской чемпионкой независимой Украины. Она завоевала золото Игр-1994 в норвежском Лиллехаммере.

По сообщениям СМИ, Баюл в последнее время проживает в США.

Ранее Баюл сравнила золото Линой Ашрам с победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой.