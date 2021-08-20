СМИ: Goldman Sachs поможет «Барселоне» расплатиться с долгами

«Барселона» получила крупный кредит на погашение долгов от Goldman Sachs.

Как сообщает Libertad Digital, один из крупнейших в мире инвестиционных банков предоставил каталонскому клубу кредит в размере € 595 млн. Он выдан на десять лет под 1,98% годовых.

«Барселона» из-за финансовых проблем не смогла подписать контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси. Более того, ряд ветеранов испанского клуба, в числе которых Жерар Пике и Серхи Роберто, согласились на понижение зарплаты.

Общий долг «Барсы» превышает € 1,3 млрд.

Ранее певица Шакира высказалась о согласии своего мужа Пике пойти на понижение зарплаты в «Барселоне».