Шакира похвалила Пике за благородство в отношении «Барселоны»

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Певица Шакира высказалась о согласии своего мужа Жерара Пике пойти на понижение зарплаты в «Барселоне».
Шакира похвалила Пике за благородство в отношении «Барселоны»
  • Reuters

«Горжусь тобой, Жерар! Твоя команда, твой клуб и мы, твоя семья, всегда могут положиться на тебя», — написала певица в Instagram.

Защитник «Барсы» пошёл навстречу руководству каталонского клуба, чтобы появилась возможность заявить новичков. В итоге сине-гранатовые смогли внести в заявку на участие в чемпионате Испании трёх игроков — Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная.

Ранее футболист «Барселоны» Жорди Альба назвал ложью слухи о том, что он отказался от снижения зарплаты.



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