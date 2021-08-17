Шакира похвалила Пике за благородство в отношении «Барселоны»
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«Горжусь тобой, Жерар! Твоя команда, твой клуб и мы, твоя семья, всегда могут положиться на тебя», — написала певица в Instagram.
Защитник «Барсы» пошёл навстречу руководству каталонского клуба, чтобы появилась возможность заявить новичков. В итоге сине-гранатовые смогли внести в заявку на участие в чемпионате Испании трёх игроков — Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная.
Ранее футболист «Барселоны» Жорди Альба назвал ложью слухи о том, что он отказался от снижения зарплаты.