Футболист «Барселоны» Альба назвал ложью слухи о том, что он отказался от снижения зарплаты

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба заявил, что не отказывался от предложения клуба пойти на понижение зарплаты ради регистрации новых футболистов.

«Обо мне пишут в новостях уже давно. Это началось ещё до Евро-2020. Однако клуб обратился ко мне только две или три недели назад. Я всегда хотел помогать клубу. Думаю, никто не должен во мне сомневаться. Никто не должен сомневаться в том, чего я хочу в «Барселоне». Я провёл здесь десять лет и ещё восемь — в детском футболе. Это мой дом, клуб моей жизни, которому я всегда должен помогать. А люди могут думать что хотят, я не могу это контролировать. Мне тяжело слышать ложь. Думал, что показывал свои чувства к «Барселоне». Этот клуб мне многое дал. Мы должны благодарить его всю жизнь. Я не могу контролировать то, что обо мне говорят», — цитирует слова Альбы Marca.

Из игроков «Барселоны» на существенное понижение зарплаты ради регистрации новых игроков уже пошёл защитник Жерар Пике.

Ранее сообщалось, что дубль Брейтуэйта помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад» в первом туре Примеры.

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