ХК «Динамо» объявил имя нового гендиректора

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Новым генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо» стал Михаил Тюркин.
ХК «Динамо» объявил имя нового гендиректора
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Об этом сообщается на сайте клуба.

«Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед новым генеральным директором самые амбициозные задачи и желает успехов в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении.

С 2010 по 2012 год Тюркин являлся президентом бело-голубых. Он также два раза признавался лучшим руководителем среди клубов Континентальной хоккейной лиги и входил в состав совета директоров КХЛ.

Ранее Александр Овечкин не исключил возвращения в «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном».

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