ХК «Динамо» объявил имя нового гендиректора

Новым генеральным директором московского хоккейного клуба «Динамо» стал Михаил Тюркин.

Об этом сообщается на сайте клуба.

«Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед новым генеральным директором самые амбициозные задачи и желает успехов в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении.

С 2010 по 2012 год Тюркин являлся президентом бело-голубых. Он также два раза признавался лучшим руководителем среди клубов Континентальной хоккейной лиги и входил в состав совета директоров КХЛ.

Ранее Александр Овечкин не исключил возвращения в «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном».