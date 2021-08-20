Газзаев считает, что в проблемах российского футбола виноват национальный менталитет

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Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поделился мнением по поводу проблем российского футбола.
Газзаев считает, что в проблемах российского футбола виноват национальный менталитет
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Как мы пришли к такому печальному состоянию? Да потому что у нас любительский подход к профессиональной работе. Встречаясь со средним западным соперником, мы уступаем в тактической гибкости, техническом оснащении, быстроте принятия решений, физической готовности. Но главное — у нас нет психологии победителей», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, по этой причине российские команды плохо выступают в еврокубках в последние годы, а также именно поэтому сборная России провалила Евро-2020.

Ранее Газзаев представил свой вариант реформ российского футбола.

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