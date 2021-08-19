Алаев: приезд Путина на финал ЧМ-2021 по пляжному футболу стал бы вишенкой на торте
- Reuters
«Президент ФИФА Джанни Инфантино точно будет здесь, а график Путина не могу комментировать. Очень хочу, чтобы он был. С самого начала заявочной кампании получили его поддержку — он лично поддержал эту идею. Его приезд на финал может стать вишенкой на торте. Время покажет», — сказал Алаев на пресс-конференции перед стартом турнира.
Финал чемпионата мира по пляжному футболу состоится 29 августа.
Ранее сообщалось, что в РФС удивились фактам спекуляции билетами на ЧМ-2021 по пляжному футболу.