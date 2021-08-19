Алаев: приезд Путина на финал ЧМ-2021 по пляжному футболу стал бы вишенкой на торте

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) затруднился сказать, посетит ли президент страны Владимир Путин финал чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в Москве.

«Президент ФИФА Джанни Инфантино точно будет здесь, а график Путина не могу комментировать. Очень хочу, чтобы он был. С самого начала заявочной кампании получили его поддержку — он лично поддержал эту идею. Его приезд на финал может стать вишенкой на торте. Время покажет», — сказал Алаев на пресс-конференции перед стартом турнира.

Финал чемпионата мира по пляжному футболу состоится 29 августа.

Ранее сообщалось, что в РФС удивились фактам спекуляции билетами на ЧМ-2021 по пляжному футболу.