Алаев: приезд Путина на финал ЧМ-2021 по пляжному футболу стал бы вишенкой на торте

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) затруднился сказать, посетит ли президент страны Владимир Путин финал чемпионата мира по пляжному футболу, который состоится в Москве.
Алаев: приезд Путина на финал ЧМ-2021 по пляжному футболу стал бы вишенкой на торте
  • Reuters

«Президент ФИФА Джанни Инфантино точно будет здесь, а график Путина не могу комментировать. Очень хочу, чтобы он был. С самого начала заявочной кампании получили его поддержку — он лично поддержал эту идею. Его приезд на финал может стать вишенкой на торте. Время покажет», — сказал Алаев на пресс-конференции перед стартом турнира.

Финал чемпионата мира по пляжному футболу состоится 29 августа.

Ранее сообщалось, что в РФС удивились фактам спекуляции билетами на ЧМ-2021 по пляжному футболу.

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