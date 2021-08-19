В РФС удивились фактам спекуляции билетами на ЧМ-2021 по пляжному футболу

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза высказался о ситуации со спекуляцией билетами на чемпионат мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
В РФС удивились фактам спекуляции билетами на ЧМ-2021 по пляжному футболу
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы были удивлены случаям спекуляции. Это говорит о том, что интерес к мероприятию большой. К сожалению, не все могут попасть на стадион. Билеты продаются очень быстро, появляется ажиотаж. Но у нас есть правоохранительные органы. Если закон нарушен — мы окажем им полное содействие. Обсудим в рабочем порядке и другие ограничения, например продажу не более четырёх билетов в одни руки», — сказал Алаев на пресс-конференции перед стартом турнира.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее генсек ФИФА поблагодарила Москву за организацию ЧМ по пляжному футболу.

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