Генсек ФИФА поблагодарила Москву за организацию ЧМ по пляжному футболу

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Генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Фатма Самура выразила благодарность властям Москвы за организацию чемпионата мира по пляжному футболу.
Генсек ФИФА поблагодарила Москву за организацию ЧМ по пляжному футболу
  • Reuters

«Всем спасибо. Рада открыть турнир. Это 11-й чемпионат мира, на который пригласили представителей 16 стран. Это большая честь для нас. Я хочу поблагодарить власти Москвы за сотрудничество и блестящую работу. Мы помним, как великолепно три года назад прошёл чемпионат мира по футболу. И вот теперь открыта новая арена на 4,5 тыс. За это приношу благодарность от имени президиума ФИФА», — сказала Самура на пресс-конференции.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее стал известен план мероприятий в зоне поддержки сборной России на ЧМ по пляжному футболу.

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