Генсек ФИФА поблагодарила Москву за организацию ЧМ по пляжному футболу

Генеральный секретарь Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Фатма Самура выразила благодарность властям Москвы за организацию чемпионата мира по пляжному футболу.

«Всем спасибо. Рада открыть турнир. Это 11-й чемпионат мира, на который пригласили представителей 16 стран. Это большая честь для нас. Я хочу поблагодарить власти Москвы за сотрудничество и блестящую работу. Мы помним, как великолепно три года назад прошёл чемпионат мира по футболу. И вот теперь открыта новая арена на 4,5 тыс. За это приношу благодарность от имени президиума ФИФА», — сказала Самура на пресс-конференции.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве с 19 по 29 августа.

Ранее стал известен план мероприятий в зоне поддержки сборной России на ЧМ по пляжному футболу.