Стал известен план мероприятий в зоне поддержки сборной России на ЧМ по пляжному футболу

К старту чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдёт в Москве, в столице России откроется зона поддержки национальной команды.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Вместе с открытием турнира 19 августа начнут работу зоны поддержки на ВДНХ. Зона, которая расположена на Главной аллее за павильоном 58, будет работать ежедневно с 13:00 по 22:00 до финального дня турнира, 29 августа.

В разные дни фестиваль посетят экс-футболисты сборной России Алексей Смертин, Динияр Билялетдинов, Александр Филимонов, Руслан Пименов, Андрей Каряка, а также чемпионы мира по пляжному футболу Юрий Горчинский, Егор Еремеев и Егор Шайков.

Подобная площадка будет работать в «Лужниках» по соседству со стадионом чемпионата мира по пляжному футболу. На ней в разные дни перед матчами сборной России выступят звёзды российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Градусы», «Дискотека Авария», Мот, UMA2RMAN.

Ранее Шайков заявил, что попадание в тройку будет успехом для сборной России по пляжному футболу на ЧМ.