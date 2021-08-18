Агент немецкого футболиста Безушкова рассказал, как игрок может получить гражданство России

Инго Хаспель, агент выступающего за «Ян Регенсбург» немецкого футболиста с русскими корнями Макса Безушкова, рассказал, при каких условиях его клиент может получить гражданство России и выступать в Российской премьер-лиге.

«Максу нужно посетить Россию долгосрочно, чтобы получить гражданство. Ему остался только этот пункт для получения российского паспорта по закону. Он готов поехать в Россию для продолжения карьеры», — цитирует Хаспеля Sport24.

По его словам, пока он получал только несколько запросов от других агентов, но у игрока нет официальных предложений от российских клубов.

«Но в случае конкретного и подходящего предложения из России он поедет в российский клуб», — добавил Хаспель.

24-летний Безушков родился в семье выходцев из России в немецком Тюбингене. Он выступал за молодёжные сборные Германии различных возрастов, а в прошлом сезоне провёл 31 матч во второй Бундеслиге.

Ранее агент Ивана Игнатьева подтвердил интерес к футболисту со стороны бельгийского «Зюлте-Варегем».