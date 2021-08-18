Mundo Deportivo: «Барселона» оставит Коутиньо и отдаст ему номер Месси

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Руководство «Барселоны» намерено оставить в команде бразильского полузащитника Филипе Коутиньо.
Mundo Deportivo: «Барселона» оставит Коутиньо и отдаст ему номер Месси
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонской команды Рональд Куман убеждён, что с уходом нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» Коутиньо может сыграть заметную роль, так как он получит больше свободы.

Испанское издание пишет, что «Барселона» предложила Коутиньо 10-й номер. Именно под ним 13 лет играл Месси.

Сохранить 29-летнего полузащитника атакующего плана в команде стало возможно после ухода Месси и согласия ряда ветеранов «Барсы» сократить зарплаты.

Ранее певица Шакира восхитилась поступком своего мужа Жерара Пике, пошедшем на понижение зарплаты в «Барселоне».

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