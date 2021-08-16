Sky Sports: Месси дебютирует за ПСЖ в матче четвёртого тура Лиги 1 с «Реймсом»

Короткая ссылка
Стала известна дата дебюта аргентинского форварда Лионеля Месси за французский ПСЖ.
Sky Sports: Месси дебютирует за ПСЖ в матче четвёртого тура Лиги 1 с «Реймсом»
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, дебют аргентинца запланирован на 29 августа, когда состоится матч четвёртого тура Лиги 1 «Реймс» — ПСЖ. По информации источника, 34-летний аргентинец ещё не успел набрать форму после отпуска.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. 

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее ПСЖ представил Месси, Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими на домашнем стадионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить