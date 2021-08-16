Sky Sports: Месси дебютирует за ПСЖ в матче четвёртого тура Лиги 1 с «Реймсом»

Стала известна дата дебюта аргентинского форварда Лионеля Месси за французский ПСЖ.

Как сообщает Sky Sports, дебют аргентинца запланирован на 29 августа, когда состоится матч четвёртого тура Лиги 1 «Реймс» — ПСЖ. По информации источника, 34-летний аргентинец ещё не успел набрать форму после отпуска.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

34-летний аргентинец является воспитанником «Барселоны». Месси выступал за основную команду с 2004 года. Его контракт с каталонцами истёк 1 июля. 5 августа стороны объявили, что, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, не смогут подписать новый контракт из-за правил Ла Лиги.

Ранее ПСЖ представил Месси, Рамоса, Доннарумму, Вейналдума и Хакими на домашнем стадионе.