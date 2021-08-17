Экс-защитник «Арсенала» в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр намерен получить гражданство Казахстана и потом подписать контракт с московским «Спартаком».

Как сообщает журналист Владимир Жарков в своём Telegram-канале, после получения казахстанского паспорта Бауэр сможет играть за сборную этой страны, а в Российской премьер-лиге он не будет считаться легионером.

Бауэр c 2019 по 2021 год выступал за «Арсенал». В составе тульской команды игрок провёл 43 матча и забил три мяча. Рыночная стоимость Бауэра, по мнению портала Transfermarkt, составляет €2 млн.

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