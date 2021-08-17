Экс-защитник «Арсенала» в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»

Короткая ссылка
Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр намерен получить гражданство Казахстана и потом подписать контракт с московским «Спартаком».
Экс-защитник «Арсенала» в ближайшее время подпишет контракт со «Спартаком»
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Владимир Жарков в своём Telegram-канале, после получения казахстанского паспорта Бауэр сможет играть за сборную этой страны, а в Российской премьер-лиге он не будет считаться легионером.

Бауэр c 2019 по 2021 год выступал за «Арсенал». В составе тульской команды игрок провёл 43 матча и забил три мяча. Рыночная стоимость Бауэра, по мнению портала Transfermarkt, составляет €2 млн.

Ранее московский ЦСКА озвучил условия трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить