Источник: ЦСКА назвал условия продажи Влашича

Московский ЦСКА озвучил условия трансфера хорватского полузащитника Николы Влашича.

Как написал в Twitter итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари, армейский клуб объявил заинтересованным командам, в том числе «Милану», что готов отдать 23-летнего игрока в аренду на год за €10 млн с опцией выкупа.

Общая сумма сделки должна составить около €25 млн. Выходит, что у нового клуба Влашича будет право выкупить хорвата за €15 млн с годовой отсрочкой.

Ранее сообщалось, что Влашич был вызван в сборную Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022.