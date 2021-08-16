Влашич и Ловрен вызваны в сборную Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022

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Стал известен состав сборной Хорватии по футболу на сентябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Влашич и Ловрен вызваны в сборную Хорватии на матчи отбора ЧМ-2022
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Главный тренер хорватской команды вызвал 25 игроков, среди которых есть четыре представителя Российской премьер-лиги (РПЛ): защитники Деян Ловрен («Зенит») и Филип Уремович («Рубин»), а также хавбеки Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро («Динамо»).

Напомним, что 1 сентября Хорватия сыграет в Москве со сборной России.

Ранее сообщалось, что оглашён состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи.

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