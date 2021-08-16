Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Голубничий

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Двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, победитель чемпионата Европы и многократный чемпион СССР Владимир Голубничий ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Голубничий
  • © РИА Новости / Николаев

Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической федерации. За свою карьеру Голубничий участвовал в пяти Олимпиадах. Он завоёвывал золотые медали в 1960 и 1968 годах, в 1972-м стал серебряным призёром, а в 1964 году — бронзовым. На Олимпиаде-1976 он финишировал седьмым.

В 2012 году Голубничий был включён в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Ранее глава УЕФА Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Мюллера.

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