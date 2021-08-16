Олимпийский чемпион-гей отреагировал на обсуждение его ориентации в России

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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Томас Дэйли высказался об обсуждении его ориентации на российских телеканалах во время Игр в Токио.
Олимпийский чемпион-гей отреагировал на обсуждение его ориентации в России
  • Reuters

«Я не слышал ни о чём подобном, так как на Олимпиаде мы находились в «пузыре», — приводит слова спортсмена Metro.

По словам Дэйли, в Олимпийских играх в Токио принимали участие спортсмены из десяти стран, в которых приверженность к ЛГБТ до сих пор карается смертной казнью.

Он также высказал удовлетворение по поводу того, что в родной Великобритании спокойно может проживать с мужем и сыном.

Ранее Тарасова прокомментировала появление трансгендеров в фигурном катании.

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