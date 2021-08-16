Олимпийский чемпион-гей отреагировал на обсуждение его ориентации в России
- Reuters
«Я не слышал ни о чём подобном, так как на Олимпиаде мы находились в «пузыре», — приводит слова спортсмена Metro.
По словам Дэйли, в Олимпийских играх в Токио принимали участие спортсмены из десяти стран, в которых приверженность к ЛГБТ до сих пор карается смертной казнью.
Он также высказал удовлетворение по поводу того, что в родной Великобритании спокойно может проживать с мужем и сыном.
Ранее Тарасова прокомментировала появление трансгендеров в фигурном катании.