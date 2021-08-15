Министр спорта Подмосковья высказался о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Моя позиция по лимиту не изменилась. Помню сборную СССР, в которой ни одного легионера не было в принципе, — два раза выиграли Олимпиаду, ЧЕ-1960. Советские футболисты не ставили себе задачу выхода из группы — они выходили и боролись за медали. Вот это успех, а легионеры, которые приезжают сюда, лишь мешают развитию отечественной системы футбола и подготовки отечественных футболистов с самого раннего возраста», — цитирует Терюшкова Sport24.

Он отметил, что всегда проще взять готовый материал, чем самому подготовить качественные кадры. По его мнению, лучше воспитать множество своих футболистов, даже если придётся десять лет никуда не выходить.

«Легионеры мне в принципе не нравятся. Я хочу болеть и поддерживать своих пацанов, которые играют в наших дворах и ДЮСШ. Зачем мне смотреть на ребят с заграничным паспортом?» — сказал Терюшков.

Он также подчеркнул, что в России необходимо проводить изменения в системе подготовки тренеров.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее в Госдуме назвали отмену лимита убийством сборной России по футболу.