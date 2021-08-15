В Госдуме считают отмену лимита убийством сборной России по футболу

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе.

«Я не являюсь большим экспертом в российском футболе. Рассуждаю как спортивный менеджер и функционер — я категорически против отмены лимита. Не понимаю, для чего это нужно, и не понимаю логики футбольных функционеров. Где тогда будут играть наши ребята? У них не будет такой возможности», — цитирует Свищёва Sport24.

По его мнению, в таком случае Россия создаст хорошие условия для иностранных футболистов, но при этом не наблюдается никакой перспективы для россиян. Свищёв отметил, что отечественный футбол пребывает не в самом лучшем состоянии, но при этом он не видит логики в данном решении.

«Аргументы про конкуренцию с иностранцами неубедительны. Хорошо, клубы в еврокубках будут лучше выступать, а что будет с национальной командой? Из кого будем набирать сборную? Я в эти фантастические сценарии от отмены лимита не верю. Отменив лимит, мы убьём сборную, возможности и перспективы попасть туда нашей молодёжи», — сказал Свищёв.

Он также уверен, что сборная продолжит слабо выступать, так как будет практически не из кого выбирать.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее экс-тренер национальной команды Фабио Капелло заявил, что отмена лимита на легионеров может негативно сказаться на интересах сборной России.