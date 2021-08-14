«Валенсия» обыграла «Хетафе» в первом туре Примеры, Черышев заработал пенальти
- AFP
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Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 11-й минуте забил Карлос Солер.
При этом хозяева с третьей минуты игры находились в меньшинстве, так как был удалён Уго Гильямон. На 76-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Эрик Кабако.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте. Россиянин заработал пенальти для своей команды, с которого и забил Солер.
Ранее Черышев объяснил, почему не хочет переходить в российский клуб.