«Валенсия» обыграла «Хетафе» в первом туре Примеры, Черышев заработал пенальти

«Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче первого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 11-й минуте забил Карлос Солер.

При этом хозяева с третьей минуты игры находились в меньшинстве, так как был удалён Уго Гильямон. На 76-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Эрик Кабако.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте. Россиянин заработал пенальти для своей команды, с которого и забил Солер.

Ранее Черышев объяснил, почему не хочет переходить в российский клуб.