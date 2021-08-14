«Валенсия» обыграла «Хетафе» в первом туре Примеры, Черышев заработал пенальти

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«Валенсия» одержала победу над «Хетафе» в матче первого тура испанской футбольной Примеры.
«Валенсия» обыграла «Хетафе» в первом туре Примеры, Черышев заработал пенальти
  • AFP
  • © JOSE JORDAN

Встреча прошла в Валенсии и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти на 11-й минуте забил Карлос Солер.

При этом хозяева с третьей минуты игры находились в меньшинстве, так как был удалён Уго Гильямон. На 76-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Эрик Кабако.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте. Россиянин заработал пенальти для своей команды, с которого и забил Солер.

Ранее Черышев объяснил, почему не хочет переходить в российский клуб.

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