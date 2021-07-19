Черышев объяснил, почему не хочет переходить в российский клуб

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев объяснил, почему не хочет выступать в Российской премьер-лиге.

«Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». За «Валенсию» он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 22 матча и отдал три результативные передачи.

Ранее Черышев опроверг слухи об уходе из «Валенсии».