Черышев объяснил, почему не хочет переходить в российский клуб

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев объяснил, почему не хочет выступать в Российской премьер-лиге.
Черышев объяснил, почему не хочет переходить в российский клуб
  • РИА Новости

«Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». За «Валенсию» он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 22 матча и отдал три результативные передачи.

Ранее Черышев опроверг слухи об уходе из «Валенсии».

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