Черышев опроверг слухи об уходе из «Валенсии»
- AFP
«Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня, — ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе», — цитирует Черышева «Чемпионат».
Он отметил, что на данный момент у «летучих мышей» новый наставник и необходимо доказывать свою состоятельность на тренировках. Кроме того, россиянин подчеркнул, что его контракт с клубом действует ещё год.
«Меня здесь всё устраивает — я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда», — добавил Черышев.
Черышев является воспитанником мадридского «Реала». За «Валенсию» он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 22 матча и отдал три результативные передачи.
Ранее Черышев заявил, что планирует жить в Испании по окончании карьеры.