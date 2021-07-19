Черышев опроверг слухи об уходе из «Валенсии»

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев опроверг слухи о возможном уходе из клуба.

«Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня, — ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Он отметил, что на данный момент у «летучих мышей» новый наставник и необходимо доказывать свою состоятельность на тренировках. Кроме того, россиянин подчеркнул, что его контракт с клубом действует ещё год.

«Меня здесь всё устраивает — я хочу остаться. А то, что пишут… В какой-то степени это не моя проблема. Я просто не могу на это влиять. У меня другая работа, а это просто неправда», — добавил Черышев.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». За «Валенсию» он выступает с 2018 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 22 матча и отдал три результативные передачи.

Ранее Черышев заявил, что планирует жить в Испании по окончании карьеры.