Черышев планирует жить в Испании по окончании карьеры

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев рассказал, где планирует жить по окончании карьеры.

«Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Всё-таки я тут вырос. Мне тут комфортно. Я не говорю, что в России плохо, — я там никогда не жил», — цитирует Черышева «Чемпионат».

Тем не менее он допускает, что может пожить в России некоторое время и захочет остаться, но пока он связывает своё будущее с Испанией, так как всю жизнь провёл на Пиренейском полуострове. 30-летний игрок также вспомнил, как выучил российский гимн.

«Помню, когда я играл за молодёжную сборную, то в прессе писали, что я единственный, кто не поёт гимн. Я нашёл его на YouTube и заставил себя его выучить. Смотрел, пел и быстро запомнил. На следующий сбор с молодёжной командой поехал, уже зная гимн», — рассказал Черышев.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». За «Валенсию» он выступает с 2018 года. На его счету также 31 матч и 12 голов за сборную России.

Ранее сообщалось, что Черышев первым из футболистов сборной России поблагодарил Станислава Черчесова после отставки.