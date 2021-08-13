Дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передали в центральный аппарат СК
- РИА Новости
Об этом она заявила ТАСС.
«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — сказала Петренко.
12 августа произошёл взрыв газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. Согласно последним данным, были госпитализированы 19 человек, двое пострадавших скончались.
Национальный антитеррористический комитет приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва. В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.