Дело по факту взрыва в автобусе в Воронеже передали в центральный аппарат СК

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал уголовное дело о ЧП с автобусом в Воронеже в центральный аппарат ведомства.

Об этом она заявила ТАСС.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о происшествии с маршрутным автобусом в Воронеже для всестороннего, наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России», — сказала Петренко.

12 августа произошёл взрыв газа в маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже. Согласно последним данным, были госпитализированы 19 человек, двое пострадавших скончались.

Национальный антитеррористический комитет приступил к координации работ служб быстрого реагирования на месте взрыва. В СК заявили о возбуждении дела по факту случившегося.